Alerta : Estafas con planes de ahorro de autos 0 km

NEUQUÉN.- Una nueva modalidad de estafas se está dando en la compra de autos adjudicados 0 km en Neuquén: A partir de ofertas en publicidades de internet o mediante ofrecimientos telefónicos, el interesado entrega sus datos personales, de cuentas bancarias, o de tarjetas de crédito. Inclusive envía copias de su DNI y demás documentación que se le solicita, por correo electrónico o postal; ya que son concesionarios que tienen domicilio en Buenos Aires.

Luego, con el compromiso de enviarles copias del contrato a suscribir, le indican que realice depósitos bancarios o inician el debito automático para el pago de la “cuota 1” o por “derecho de suscripción”. Luego de varios meses la documentación nunca les llega y los pagos se siguen debitando de su cuenta o tarjeta; e inclusive reciben llamados por gestión de cobranza de la deuda si no pagan; sin que el consumidor sepa a qué plan refiere, ni las condiciones de contratación que se le imputa.

Luego, el damnificado efectúa su denuncia en el área de Defensa del Consumidor de esta defensoría del Pueblo. Una vez arribada la instancia de audiencia conciliatoria, en varios casos se ha detectado que las concesionarias niegan el reclamo alegando que “el denunciante firmó toda la documentación y que conoce de lo contratado”; acompañando copia de esos contratos firmados. En ese contexto, el denunciante advierte “la falsificación de las firmas” en tales contratos, sin tener siquiera similitud con la propia.

Es oportuno destacar que en estas publicidades se incluye a todas las marcas de automóviles nacionales, con el slogan “plan nacional” y/o “autos para todos” con un logotipo similar al utilizado por el gobierno nacional; sin tener intervención estatal alguna.

Entonces esta es la alerta dirigida a los interesados en planes adjudicados de ahorro de autos 0 km:

· Se asesoren en los concesionarios de la zona

· Exijan en forma escrita las propuestas que le realice el vendedor (con su firma y aclaración de su puño y letra y fecha)

– Lean atenta y detenidamente las cláusulas del contrato (si es necesarios pedir una copia del formulario del contrato a firmar para leerlo el tiempo que sea necesario y/o llevarlo ante un abogado, o ante nuestro organismo);

· No entreguen datos sensibles (CBU de cuentas bancarias, códigos tarjetas de crédito o debito, copia de DNI, etc) hasta tanto no tenga seguridad de lo que van a suscribir.

· No den información personal telefónicamente o por internet.

En los casos detectados de falsificación de firmas insertas en contratos y demás documentación que las administradoras de planes de ahorro adjudicados presentan en nuestra sede (que les envía el concesionario), se sugirió al consumidor que realice la denuncia penal. (Redacción especial Minuto Neuquén)