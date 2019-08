¿Cómo aprender inglés británico?

Muchos de nuestros pupilos nos hacen esta pregunta. Les agrada mucho aprender inglés británico y desean aprender justo esa pluralidad. O bien se quieren ir a vivir a R. Unido y de ahí que vienen con esta inquietud. ¿Qué les afirmamos ?

¿Solo deseas comprender el inglés británico?

Si tu contestación es sí, creemos que estás cometiendo un grave fallo. No solo tiene un inconveniente con los británicos ahí fuera. Cuantas más variedades de inglés comprendas, mejor comunicación en nuestro idioma. Como siempre y en toda circunstancia afirmamos, es esencial que puedas asistir a tu entendimiento auditiva, expongas a la mayor pluralidad de acentos posibles: desde un señor de Manchester hasta una muchacha de la ciudad de Melbourne, pasando por un granjero de Oklahoma más profundo. Si deseas centrarte en la certificacion de curso de ingles británico, vale, escucha más acento británico, mas no te olvides del resto.

Vale, británico ¿de dónde?

No hay creas que hay un solo inglés británico, por el hecho de que no es de esta manera. En inglés, hay 4 países, y entre los acentos y variedades dialectales de cada uno de ellos, aun en el mismo país, hay abismos de diferencias. Los examenes de ingles de Escocia, por servirnos de un ejemplo, asimismo inglés británico y no guarda relación con el inglés de las Midlands o bien con Irlanda del Norte.

Hay algo llamado Pronunciación Recibida, el acento británico más estándar, el que puede escuchar en las noticias de la BBC, el que habla la Reina. Se calcula que cerca de un tres por ciento de la población del R. Unido. Si solo comprendes este acento, y ninguno más … bueno, es un comprensión con bastante gente, la verdad.

Ciertos consejos a fin de que tu inglés suene más británico

Todavía de este modo, comprendemos que haya gente que desee sonar más “británica”. Es entendible, es un acento bonito. Ahora que hemos dejado claro que no es buena idea trabajar solo el percibir esta pluralidad del inglés, te daremos varios consejos a fin de que tu inglés suene un tanto más británico. Toma nota:

1. Logra un maestro con inglés británico

La manera más veloz y eficaz de aprender inglés es con un buen maestro o bien maestra que te agrada, siempre y en todo momento lo afirmamos. ¿Deseas inglés británico? Que tu maestro lo sea.

dos. Utiliza las etiquetas de pregunta, ¡a los británicos les chiflan!

¿Las qué? Las etiquetas de pregunta, bien sabes. Esas muletillas que se agregan al final de una oración para transformarla en una pregunta, como en “El buen tiempo, ¿no?” (“Qué buen tiempo, ¿cierto??”).

tres. Ve la BBC

Escucha bien este acento, que es el más Recibido Pronunciación que hay. Escúchalo y también imita su entonación. Mas ten cuidado, si tu nivel de entendimiento auditiva aún no es bueno, empieza por los reportajes o bien las noticias. Las series y películas no son muy aconsejables, por el hecho de que son más bastante difíciles de entender y pueden ser realmente frustrantes.

cuatro. Jamás pronuncies la “r” a final de sílaba

Si por algo se caracteriza el acento británico estándar es por pasar de las “r” a final de sílaba. Son mudas, y solo sirven para prolongar las vocales que las anteceden. Con lo que “persona” no se pronunciaría / pérson /, sino más bien / péeesen /.

cinco. Aprende expresiones británicas habituales

“¿Te apetece un helado, querida?”, “¡Dios santo!”, “Me siento como una taza de té ahora”. Hay muchas expresiones que suenan muy británicas. Si deseas darle ese toque británico a tu inglés, incorpóralas a tu léxico. ¿De qué forma? Para ello lo mejor es ver series o bien películas subtituladas en inglés y también ir quedándote poquito a poco con ellas.

Un último consejo

Todo esto está realmente bien para quien tiene un nivel verdaderamente avanzado y una motivación singular con lo que suene británico. Si no es tu caso, no te obsesiones. Si sabes comunicarte en inglés, con una pronunciación adecuada y una agilidad gramatical conveniente, ¿qué más da de qué manera suene tu acento?

De veras, no es tan esencial. Además de esto, aprender inglés británico no es tan diferente de aprender inglés a secas. Los cimientos del inglés son iguales para todas y cada una de las variedades. Y acá va tu último consejo de hoy: preocúpate más por tener lo básico bien dominado, mas de veras, que por tener un acento concreto. Deja las virguerías para cuando tengas lo demás bajo control.