BCAA: Aminoácidos ramificados

¿Qué son los BCAA y para qué sirven?

Los BCAA son un suplemento deportivo, el cual contiene tres de los aminoácidos más importantes para el metabolismo. La abreviatura BCAA significa de Branched-Chain Amino Acids (aminoácidos de cadena ramificada), en dichos suplementos están presentes la leucina, la isoleucina y la valina.

El consumo de aminoácidos durante los entrenamientos protege a los músculos de los procesos catabólicos (ya que los BCAA actúan como fuente de energía) y regula la secreción de hormonas. Estas características hacen que este suplemento se convierta en un elemento fundamental para ganar masa muscular o para adelgazar.

¿Qué son los aminoácidos?

Los aminoácidos son componentes de las proteínas, desde los suplementos deportivos de proteína de suero de leche hasta los alimentos los contienen. Existen más de 200 aminoácidos, sin embargo sólo 9 de ellos no pueden ser sintetizados por el organismo, razón por la cual deben ser incluidos en la dieta o suplementos deportivos.

La ingesta diaria de estos 9 aminoácidos en un hombre promedio de 70 kg debe ser de 12 gr(1). Afortunadamente, estos importantes componentes para la salud están presentes en los alimentos más convencionales: al consumir de 15 a 20 gr de proteína al día, dicha demanda puede ser suplida.

Aminoácidos para ganar músculos

A pesar de que las proteínas (las cuales contienen aminoácidos) son fundamentales para lograr el crecimiento muscular, consumir aminoácidos en forma líquida o de cápsulas juega un papel menor. Si usted busca un suplemento para ganar masa muscular, le recomendamos leer las recomendaciones de FitSeven al respecto.

Tanto los aminoacidos líquidos como los aminoácidos BCAA, no son suplementos para el crecimiento muscular, sino elementos que evitan los procesos catabólicos y de destrucción de músculos, fenómenos provocados por entrenos de fuerza y ejercicios de cardio. Además, los aminoácidos aceleran la recuperación muscular y disminuyen el apetito.

Ventajas de los aminoácidos BCAA

1. Incremento de la fuerza. La leucina, componente de los BCAA, es utilizada por el organismo para obtener energía aún de forma más efectiva que de la glucosa. El consumo de BCAA durante el entrenamiento puede dar la energía suficiente para hacer de 2 a 3 repeticiones adicionales en cada ejercicio.

2. Aceleración del crecimiento. La leucina también es capaz de regular el uso que las células en los músculos dan a la energía, posibilitando así procesos de crecimiento muscular incluso cuando no se han consumido carbohidratos. Es por esto que se recomienda ingerir BCAA durante el entreno y después para cerrar la “ventana metabólica”.

3. Quema de grasas. Los aminoácidos BCAA producen un efecto que “engaña” al organismo, haciéndole pensar que en el estómago hay comida altamente calórica. Esto activa procesos metabólicos, lo cual conlleva a la quema de calorías. Sin embargo, al estar el estómago vacío, se queman los depósitos de grasa acumulados en el organismo.

4. Equilibro hormonal. Además de que los BCAA normalizan los niveles de insulina en la sangre, el consumo de estas sustancias influye en la secreción de la hormona de crecimiento y de la hormona del hambre (leptina). Todos estos factores posibilitan que la masa muscular ganada sea limpia, seca y sin grasa.