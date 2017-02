Cómo autoeditar un libro: 5. ISBN y Depósito Legal

Estimado escritor independiente (dos puntos): Ahora tendrás que hacer de abogado/administrativo si quieres tener un mínimo de seguridad en la obra que estás a punto de publicar. ¡Ah no, eso sí que no! ¿Papeleos y burocracia? Si lo mío es describir la belleza del universo, sus múltiples realidades y significados… Ya, lo que tú digas, pero tienes que ponerte con todo este jaleo. Y aún no viene lo mejor, por que he dejado para más adelante el tema del EIN (¿?) que esos sí es un quebradero de cabeza.

Lo bueno de todo esto: que en realidad ninguno de estos pasos son imprescindibles, pero al menos el Depósito Legal sí que deberías hacerlo para proteger tu obra.

Vayamos por partes.

El ISBN

No es necesario si lo que vas a usar son plataformas digitales ya que ellas dan un ISBN o código propio. El problema viene con que tenemos en la cabeza que un libro para que lo sea debe de tener su ISBN, pero eso ya no es del todo así.

Explico abajo cada una de las plataformas. En todo caso el objetivo de esta guía no es ser demasiado exhaustiva, por lo que si queréis más información creo que en este post del blog de Valentia Truneanu explican todas las opciones con bastante más criterio que un servidor.

Amazon: Te asigna su Amazon Standard Identification Number o ASIN

CreateSpace (la filial de Amazon para publicar en papel): Te da un ISBN gratuito de CreateSpace.

Lulu: ISBN gratuito de Lulu.

Para Kobo, La Casa del Libro y Google Play igual, ellos te asignan un código interno. Cuidado con La Casa del Libro. Al subir los libros parece que es necesario pagar por el ISBN, pero hay una opción al final que dice algo así como “Sin ISBN de momento” con la que puedes publicar sin pagar nada. Lo de “de momento” parece que está puesto por si picas y les pagas el ISBN.

¿Pero entonces? ¡Me estas liando! ¿Eso del ISBN para qué sirve? Pues la verdad, creo que hoy en día para poco (hablando de escritores indis por su puesto)

¿Mi consejo? No os saquéis el ISBN hasta que sea completamente necesario (que será nunca). Yo llevo un tiempo con mi libro y no lo he necesitado. Pensé que sería una forma de unificar todas las versiones bajo un mismo código, pero podría no haberlo sacado ya que si cambias de editor o de versión debes de obtener otro ISBN. Es decir, no unifica nada, no identifica de forma unitaria tu libro, sino la edición concreta. En todo caso si estás interesado cuesta 45 euros si se puede obtener aquí.

El Depósito Legal

En este caso sí que recomiendo que os lo saquéis. Es la única forma de proteger tu obra de malandrines y otros mangantes de la intelectualidad ajena.

Básicamente consiste en enviar tu obra antes de hacerla circular por la web para que quede registrada. Cada comunidad autónoma tiene las competencias en el caso de España, y para otros países ya sí que no tengo ni idea.

Al menos en España es gratuito (si se hace de forma telemática puede tener algún coste) y válido en todos los países firmantes del Convenio de Berna, por lo que tu obra estará protegida a nivel internacional en 167 estados miembros. La mayoría de las Comunidades Autónomas tienen el procedimiento de forma telemática, de manera que lo puedes enviar fácilmente tras rellenar un formulario y esperar sentado a que te contesten (pueden tardar más de un año) Lo bueno es que ya el día después de presentar la solicitud estás protegido. Es decir, si alguien te plagia o usa tu obra (¡malditos!), aunque te aprueben el depósito legal al año y medio, éste actúa con carácter retroactivo.

Por otro lado tenemos Safecreative, plataforma de registro, información y gestión de Propiedad Intelectual para la realidad digital basado también en los estándares del Convenio de Berna (ONU). Es online, gratuita e instantánea. Pero es privada, con lo que ante un juez, pudiendo servir de prueba, veo mejor el Registro de la Propiedad tradicional, ya que ahí son funcionarios públicos los que validan tu libro. Además en Safecreative no validan la obra. En el registro se supone que tardan tanto porque verifican que realmente la obra es única y que no les has enviado un plagio.

Conclusión: Yo tengo registrada mi novela en ambos. No son excluyentes. Si me tengo que decantar por uno: El registro tradicional.

¿Os he aclarado algo? En este tema seguro que tengo alguna laguna, así que acepto críticas y una correccion de estilo. Recordad que siempre hablo desde la experiencia personal al publicar libro.

Tag: https://www.tregolam.com/