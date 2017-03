Cómo el marketing omnichannel hace que los canales publicitarios unidos sean cosa del pasado

El desafío más grande del vendedor moderno es utilizar los medios emergentes para elevar las métricas en múltiples plataformas. Para cada oportunidad presentada por los canales de nuevos medios, los vendedores deben superar la resistencia interna y los desafíos logísticos a la transición lejos de plataformas tradicionales.

Los medios digitales constituyen uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la publicidad, por lo que es una necesidad para cualquier campaña. Las marcas deben aspirar a integrar computadoras de escritorio, móviles, tabletas e incluso televisión, sin mencionar las tecnologías de apalancamiento que funcionarán de forma transparente para los usuarios finales.

Pero las empresas tradicionales han luchado para adaptarse en la era digital. Daban espacio digital durante años porque no podían transmitir el valor del medio a los clientes. Habían pasado toda una vida persuadiendo a los clientes sobre los valores de la impresión y no podían decir: “Olvídate de todo lo que te hemos dicho durante las últimas cinco décadas. Vamos a intentar algo totalmente nuevo y no probado ahora. “

A pesar de que el digital ganó prominencia, las firmas tradicionales quedaron rezagadas. Simplemente no estaban preparados para lidiar con la tecnología emergente, y mucho menos con el concepto de omnichannel, estrategias multiplataforma. Pero finalmente están alcanzando. Están reasignando recursos para invertir en áreas emergentes, y están enfatizando plataformas móviles y otras plataformas digitales en nuevas estrategias. Omnichannel representa la mejor manera para que las empresas utilicen estas tecnologías para impactar con los consumidores.

Aunque las nuevas tecnologías y sistemas analíticos parecen intimidar al principio, ofrecen grandes oportunidades para que las compañías construyan sus marcas. En lugar de enviar anuncios publicitarios genéricos, las marcas pueden desarrollar campañas personalizadas que resuenen con sus públicos objetivo. Los análisis analíticos en tiempo real les permiten pivotar rápidamente en estrategias que no cumplen, lo que lleva a menos recursos desperdiciados y perspectivas más de alta calidad.

Cuando las marcas integran sus canales de medios, están mejor equipadas para entender la atribución de usuarios y optimizar sus campañas en torno a qué canales funcionan mejor. Y eso, naturalmente, apunta a la mejor mezcla de canales para su público en particular. Por ejemplo, una empresa podría encontrar que la siguiente mezcla es más efectiva entre su audiencia: 10% para imprimir, 30% para emitir, 35% para digital, 15% para digital-fuera de casa (DOOH), 5% para Over-the-top content (OTT), y el 5% a experiencial. Pero otra empresa podría utilizar una mezcla completamente diferente.

Pero una vez más, esta tendencia está apenas golpeando su paso, por lo que muchos vendedores no saben por dónde empezar. Si está en ese barco, aquí hay tres consejos clave para comenzar con omnichannel:

Objetivo de una campaña multiplataforma transparente

“Sin costura” aquí significa sin problemas para el usuario que ve la campaña de marketing digital, no sólo para el equipo detrás de las escenas. Aunque esté trabajando en canales separados, no debería ejecutar campañas separadas. La mensajería y la estética deben ser las mismas en todos los puntos de contacto del usuario. Un enfoque coherente le permite conectarse de manera más simple y limpia con los clientes potenciales, por lo que alentar la colaboración entre todas las divisiones de su equipo de marketing online.

Utilice los beneficios de omnichannel para conducir a los usuarios por el embudo de compra

Cuando están conectadas, las plataformas de medios cruzados influyen en los usuarios y los orientan hacia el embudo de compra. La investigación demuestra que las campañas de omnichannel conducen a los ascensores en la conciencia y el compromiso, la consideración, la favorabilidad, y la intención de la compra. Las métricas de los canales integrados proporcionan un contexto para el que los usuarios de anuncios han visto y los tipos de dispositivos que utilizan para verlos. Puede usar esa información para publicar anuncios relevantes basados en los comportamientos de cada usuario.

La forma en que se dirige a un nuevo cliente diferirá de cómo llegue a alguien que ya haya hecho clic en un anuncio o haya visitado una página de destino. Pero el objetivo final es lograr la compra real a través de herramientas analíticas y de informes adecuadas. Aquí está un ejemplo: Digamos que usted ofrece productos de financiamiento. Un enfoque omnichannel permitiría a alguien iniciar una aplicación en su teléfono inteligente, hacer preguntas a un representante en vivo a través de un servicio de chat o un centro de llamadas y completar el proceso en una ubicación en persona al día siguiente. Esa es una perfecta experiencia centrada en el cliente que guía al cliente a través del embudo de compra.

Busque socios que puedan ayudar con la integración

La clave para una integración completa es encontrar los socios de plataforma adecuados que puedan conectar todos los canales de distribución necesarios y sus segmentos de datos. La orientación y la optimización a través de canales es clave para una campaña de omnichannel exitosa. La industria sigue siendo algo segmentada por el momento, lo que hace omnichannel difícil de navegar. Tómese el tiempo para encontrar socios de calidad que entiendan sus metas y puedan ayudarlo a alcanzarlas. Los esfuerzos de omnichannel precipitados o descuidados no terminan bien.

Tag: agencia marketing digital