Cómo remodelar una casa con poco presupuesto

Tu casa es el espacio ideal para vivir. Probablemente te has esforzado continuamente en sostener un espacio limpio y ordenado con el propósito de vivir bien, y tener un entorno armónico y agradable. Es entonces cuando puedes llamar a tu espacio “hogar”. Mas, el correr del tiempo es fuerte y brota una inquietud: remodelar tu casa.

Bien afirman que los años no pasan en balde, y como va medrando y mudando la relación con tu pareja, y tus hijos van madurando, es preciso darle un nuevo sentido a la manera en que vives. Así sea que tengas una residencia propia o bien rentada, en algún instante debes hacer las adecuaciones precisas a fin de que tu casa prosiga marchando.

Ahora bien, remodelar una casa no es cosa fácil, en verdad, es tal y como si la estuvieses reconstruyendo mas, tampoco es que sea algo imposible. Puedes hacer cientos y cientos de adecuaciones con poco dinero, haciéndolo mismo, o bien valorando qué hace falta a fin de que ese espacio se transforme en el sitio al que anhelas llegar al salir del trabajo.

Como todo, los arreglos a una casa dependen en buena medida de contar con un plan de acción. Con el tiempo irás amontonando ideas sobre de qué manera puedes alterar tu baño, la cocina, tu habitación, la sala o bien cualquier espacio del hogar. La realidad es que no puedes hacer todo de un día para otro, conque ya antes de poner las grandes ideas a correr, planea.

A lo largo del próximo artículo te compartimos ciertas ideas y consejos sobre de qué forma puedes comenzar la rehabilitación de tu casa todavía si cuentas con poco presupuesto. El primer consejo es: deja de preocuparte, los resultados van a ser increíbles y satisfactorios. Ten confianza en ti. Mas, ¿qué más debes tener en cuenta?

No aloquezcas con las compras

Cuando se te viene a la psique la idea de hacer cambios lo más seguro es que tengas una lluvia de ideas de revestimientos exteriores y porcelanatos tan grande que se te puede olvidar todo cuanto implica hacer esas modificaciones. Vas a precisar tiempo, dinero, dedicación, preguntar a tu familia y mucha paciencia.

Tener claro de cuánto dinero dispones y las cosas indispensables o bien inmediatas es esencial para comenzar a amueblar, pintar, mudar pisos y redecorar tu residencia. No es una cosa que vayas a hacer en una semana, conque lo mejor es que comiences por establecer que ciertas cosas te van a tomar poquitos días al tiempo que otras se van a llevar ciertos meses.

Si bien todos deseamos tener las cosas a la orden del día (¡Qué fuerte es la impaciencia!) cuando deseas hacer algo de veras debes estar preparado. Toma esta nueva etapa de tu vida personal como algo ocupacional y relajante y no como algo que vaya a tenerte agobiado todo el tiempo.

Tus objetivos y plazos habrán de ser alcanzables tanto en tiempo como en términos económicos. Así vas a poder gozar de cada nuevo rincón. Puedes, por servirnos de un ejemplo, comenzar por establecer prioridades. Pongamos que el inodoro de la casa está ya viejísimo mas, asimismo el calentador de agua. Los dos marchan, mas gastan demasiada agua y gas respectivamente.

Si es de esta forma, decide que te importa más en ese momento: puedes mudar el inodoro y comenzar a ahorrar agua y hacerlo en un mes, a fin de que el gasto no sea tan fuerte; después, puedes llamar a un plomero, mudar el calentador y comenzar a ahorrar en la factura del gas. Todas y cada una de las adecuaciones que hagas tienen la finalidad de prosperar la manera en que marcha tu residencia.

Define el nuevo estilo

En el momento en que has definido cuáles son las necesidades inmediatas de tu hogar es esencial que para avanzar con tu rehabilitación definas un estilo ornamental. ¿Por qué razón? Bueno, la mayoría del tiempo pasa que un día una persona adquiere un comedor rústico, y a los un par de meses, cambia su sala por una moderna y minimalista.

La combinación entre elementos rústicos y minimalistas no se ve exactamente mal, al final de cuentas es cuestión de gustos. Mas, lo más probable es que transcurrido un tiempo te lamentes por haber mezclado estilos: la conocida historia del agua y el aceite que no se llevan.

Ahora bien, ya antes de acotar un género de decoración, debes preguntar esto con todos y cada uno de los miembros de la familia. Tal vez te encante lo vintage, mas a tu esposa le agrada más bien lo moderno y a los chicos les agrada lo moderno. Consigan un acuerdo entre todos, así va a ser más simple emprender la rehabilitación de la casa.

Si defines el género de decoración de tu nueva casa, tienes posibilidades infinitas de ahorro puesto que no gastarás en cosas que no encajan y solo vas a hacer inversión en lo que sí te agrada y que bien sabes que deseas tener.

Contrata a un decorador de interiores

Has definido el estilo ornamental ideal para tu casa. Naturalmente como eres novato en estos temas no vas a saber de qué forma hacer una justa distribución de tu casa. Entonces lo mejor es que contrates a un especialista: un decorador de interiores. Y sí, seguro vas a estar pensando: ¿no se supone que íbamos a remodelar con poco presupuesto?

Bueno, la enorme nueva es que hoy día ya no es preciso contratar a un profesional del interiorismo. Muchas marcas comercializadoras de pinturas y herramientas cuentan con sitios singulares y simuladores con los que puedes remodelar tu casa. Mira ciertos de ellos puesto que te sorprenderás con todo cuanto puedes hacer.

Comex, la compañía de pinturas, cuenta con un decorador virtual con el que puedes previsualizar un área determinada a fin de llenarla de color, o bien si lo prefieres, sostenerla blanca. Por su lado, The Home Depot, tiene un blogen el que puedes hallar desde vídeos tutoriales hasta consejos de de qué manera puedes hacer las cosas mismo en el momento de comenzar a remodelar.

Además de esto, puedes preguntar sitios de tiendas internacionales como Ikea que tiene un extenso contenido para descubrir de qué forma redecorar una habitación de cualquier clase y con el estilo que sea, poner plantas en puntos estratégicos de la casa o bien alumbrar las habitaciones.

Aun, hay aplicaciones como Home By Me que te dejan, tal y como si fueses un arquitecto técnico, trazar el plano de tu casa y comenzar a poner los elementos que desees incorporar. En ocasiones no es suficiente con tener solo la visión de noventa grados de nuestra casa, es bueno poder verla desde arriba con la ayuda de un plano. Al servirte de esos sitios asimismo comienzas a hacer un ahorro significativo.

Ve a los mercados de antigüedades o bien a las tiendas más asequibles

Definido el estilo y tiempos puedes comenzar a adquirir los muebles, tal vez desees mudar tu sala o bien tu comedor. Siempre y en toda circunstancia puedes buscar, por poner un ejemplo, a un tapicero que te asista a mudar la sala o, a un carpintero que le de vida a tu comedor. Sin embargo, si quieres algo nuevo o bien más sólido siempre y en toda circunstancia puedes asistir a 2 lugares primordiales.

El primero por antonomasia es un mercado de antigüedades. Si bien en nuestros días estos objetos se han elevado de coste, si buscas con atención puedes localizar bonitos muebles que se amolden al nuevo estilo de tu casa. Vas a tener la garantía de un mueble perdurable y tradicional en contraste a un mueble tirable por económico.

Asimismo puedes asistir a tiendas asequibles de decoración. Si bien por norma general los supermercados tienen secciones en las que se vende todo cuanto puedes precisar, la mayor parte de las veces son productos genéricos que cuestan lo mismo que objetos más asequibles en otras tiendas que no son de cadena. Busca productos únicos por su diseño y de mayor calidad a fin de que subsistan los embates del tiempo.

Prepárate para no endeudarte

Como ya mentamos, las remodelaciones pueden representar una enorme inversión, conque lo mejor va a ser que estés dispuesto para cubrir los costos de las remodelaciones. Aparte de hacer una planificación en un largo plazo, otra de las opciones que tienes es pedir un crédito al banco para poder adquirir todo cuanto precisas.

Asimismo puedes pedir apoyo financiero a otra corporación experta en el ramo. En los dos casos vas a poder conseguir el capital preciso para empezar la rehabilitación de tu casa. Comprueba que corporación tiene tasas de interés más bajas. Por servirnos de un ejemplo, si asistes a una Sofome como Credifielpuedes pedir un crédito vía nómina y de este modo, comenzar a darle forma al hogar de tus sueños.