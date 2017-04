¡El dolor de espalda no es broma!

En primer lugar, el dolor de espalda es MUY molesto; genera un gran dolor y está presente durante todo el día.

Por lo que encontrar el mejor colchón para el dolor de espalda puede cambiar tu vida.

Ya que los atletas profesionales utilizan nuestros colchones para descansar y recuperarse, la gente siempre le pregunta a Essentia qué colchón ayudaría a su dolor de espalda.

Puedes estar preguntándote: “¿es cambiar mi colchón la primera medida que debería tomar?” ¡8 horas por noche romperán tu espalda o la curarán!

Entonces, ¿cómo elegir un colchón para el dolor de espalda?

Lo más importante es un soporte adecuado, la alineación de la columna y el alivio de los puntos de presión. Eso es lo que ayuda al dolor persistente de espalda superior e inferior, y también al dolor de hombros y cuello.

La verdad es que todos nuestros colchones son bastante increíbles, pero algunos superan a otros en términos de soporte para la espalda y de alivio del dolor de espalda.

Los mejores 4 colchones para personas que sufren dolor de espalda

El colchón Dormeuse… más blando. ($4739 queen)

El colchón Beausommet… más firme. ($4359 queen)

El colchón Classic 8… firmeza intermedia. ($2779 queen)

El colchón Tatami… firmeza intermedia. ($2279 queen)

De hecho, el colchón Dormeuse y el Beausommet están empatados en el primer puesto ya que ofrecen un rendimiento similar, pero están diseñados para dos tipos de cuerpo diferentes. Si tienes un arco pronunciado en la parte inferior de la espalda, necesitarás el Dormeuse. Si el arco es pequeño o no tienes un arco, entonces la opción es Beausommet.

Si sufres de:

Dolor de espalda inferior o superior

Dolor de hombros o cuello

Espondilosis cervical, o artritis en el cuello

Compresión de un nervio

Distensión muscular

Estenosis espinal

Espondilolistesis

Cifosis cervical

Escoliosis

Cifosis

Latigazo cervical

Nuestros colchones baratos de primera calidad Dormeuse (más blando) y Beausommet (más firme) podrían ayudarte a obtener una mejor noche de sueño.

Las personas que sufren de lesiones de espalda relacionadas con accidentes automovilísticos nos han llamado para darnos las gracias por estos colchones alta densidad. El dolor de cuello usualmente se puede solucionar con una de las 3 almohadas de soporte de Essentia.

Los mejores 5 consejos para elegir un colchón para el dolor de espalda

1) ¿Un colchón firme es realmente mejor para tu espalda?

La gente suele confundir a la firmeza con el soporte; sin embargo, estudios recientes demuestran que el máximo soporte y alivio del dolor de la espalda son proporcionados por un colchon dos plazas de firmeza intermedia.

95% de los cirujanos ortopédicos que participaron de una encuesta dijeron que creían que el colchón es una parte importante del manejo del dolor de espalda baja. 31 millones de estadounidenses han sufrido de dolor de espalda agudo o crónico.

2) Nuevamente, ¡evita colchones firmes!

Para todos los obstinados. Según un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, los investigadores descubrieron que los pacientes que sufren de dolor de espalda eran dos veces más propensos a reportar mejoras al dormir en un colchón de firmeza intermedia que aquellos pacientes que dormían en un colchón firme.

El ensayo incluyó a 313 adultos con dolor crónico de espalda baja y dolor agudo de espalda. Como parte del estudio, se asignó a los participantes a dos grupos de manera aleatoria. El primer grupo durmió en un colchón de firmeza intermedia en vez de en su colchón normal, y el segundo grupo lo hizo en un colchón firme.

En comparación con los pacientes que dormían en un colchón firme, los pacientes que durmieron en los colchones de firmeza intermedia reportaron una reducción de los casos de dolor de espalda en la cama, una reducción del dolor de espalda al levantarse de la cama y una reducción del dolor de espalda relacionado con la discapacidad. Los resultados del estudio indican que un colchón de firmeza intermedia brinda un mejor equilibrio entre el soporte de la espalda y la comodidad para el dolor de espalda baja que un colchón firme.

Contrariamente a la creencia popular, dormir en un colchón que es demasiado firme ejerce una presión adicional sobre la espalda, lo que se traduce en más dolor de espalda para algunos pacientes. Así que el mejor colchón para los que sufren de dolor de espalda es uno que tenga una firmeza intermedia.

3) El precio no es sinónimo de calidad

Generalmente, cuando compras un auto, relacionas a su precio con la calidad del producto. Eso no es realmente el caso cuando se trata de colchones.

Encontrar un colchón que te ayudará con tu dolor de espalda no tiene por qué ser caro. Un gran comienzo es elegir un colchón de látex natural o un colchón de espuma con memoria. Evita los colchones de resortes porque, típicamente, estos te van a defraudar.

4) El tipo de tu cuerpo es importante

Hay muchos factores que considerar, como por ejemplo si tienes más peso en la parte inferior o la superior o si mides 5 pies o 6’5. Decidir entre un colchón blando, intermedio o firme no es lo que debes hacer. Depende completamente de tu tipo de cuerpo y el nivel de soporte que necesitas.

5) Hay que saber en qué enfocarse

¿Por qué tienes dolor de espalda? Esa es la pregunta que necesitas preguntarte a ti mismo, y deberías buscar una opinión profesional si es necesario. A menudo, es una combinación de cosas, como estar sentado la mayor parte del día, o tener mala postura o músculos débiles. Un buen colchón es solo una parte de la solución. Conoce tus debilidades y afróntalas.

