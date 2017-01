Fiat Denver lanzó la pick up Toro en plan de ahorro

Desde Fiat Denver comentan que “continuamos enfocados en seguir como líderes en la venta y en entrega de vehículos de planes de ahorro”. En el período enero – agosto 2016, el segmento de pick-ups representó dentro del mercado de planes de ahorro un 9% con 28.798 nuevas suscripciones y un 5% con 7.824 facturaciones en acumulado del período mencionado.

En tal sentido, Fiat Toro -recientemente lanzado por la marca- es el mejor producto del mercado en su segmento y en los primeros meses desde su lanzamiento superó todas la expectativas en ventas y aceptación de producto.

El nuevo Plan Fiat Toro de ahorro de Toro se llamara Plan Nuevo Fiat Toro y se lanza al mercado con la posibilidad de suscribir al Modelo Toro Freedom 4×2 (inicio de gama), con cuotas que inician en los $3.600 y la posibilidad de adjudicación asegurada del vehículo en la cuota número 4, integrando el 30% del valor del vehículo. Además cuenta con la posibilidad de hacer cambio de modelo entre las otras versiones de Toro como la Freedom 4×4 y la versión tope de gama, denominada Volcano, con caja automática de 9 velocidades. A quienes todavía no conocen esta nueva pick up, los invitamos a nuestros concesionarios para realizar un test drive y enamorarse de este nuevo producto de Fiat.

Todos aquellos interesados deberán ingresar a http://toro.denverauto.com.ar para dejar sus datos o llamar al 2615262222 y contactarse con representantes de Fiat Denver que despejarán todas sus dudas. También pueden visitar cualquiera de las sucursales en Rodríguez Peña 2225 y Av San Martín 593 de Godoy Cruz o en Alem 601 del departamento de San Martín.

Más sobre la Fiat Toro

La pick up Fiat Toro llegó para mostrar infinitas posibilidades sobre ruedas. Un vehículo versátil, que concilia cualidades de pick up, SUV y automóvil. Para uso urbano u off-road, con tracción 4×2 o 4×4, un moderno motor turbodiésel MultiJet 2.0 16V de 170 CV, caja automática de 9 velocidades o manual de 6 velocidades y una tonelada de capacidad de carga. Un vehículo que permite atender todos los gustos y necesidades de transporte, trabajo o placer.

Y todo en la medida correcta: mayor que las pick ups compactas o livianas y menor que las medianas, con 4.915 mm de largo. Ágil para el tránsito urbano y con un tamaño ideal para disfrutar cualquier viaje.

La Fiat Toro es un verdadero Sport Utility Pick up (SUP). Combina el porte, la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up con cabina doble de 4 puertas con capacidad para trasladar cómodamente hasta 5 personas y gran seguridad en el manejo, incluso cargada hasta una tonelada.

Con la Toro, Fiat supera el desafío de producir una pick up monocasco con alta resistencia y baja torsión de carrocería. Construida con tecnología de punta, aplicada tanto al confort como al desempeño, a la conectividad como a la seguridad.

Para el desarrollo de la Toro, Fiat se apoyó y aprovechó el know how del grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), además de disponer de los recursos industriales del recientemente inaugurado Polo Automotor Jeep en Goiana, Pernambuco.