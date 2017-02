Nuestra reseña del nuevo título de Ubisoft, For Honor, está todavía en proceso, pero te contamos algunas impresiones de lo que nos ha parecido el juego hasta el momento. Apunta maneras como nueva IP de referencia, aunque tenemos algunas dudas sobre su progresión como título individual en el futuro.

Ubisoft nos sorprendía, el año de la ausencia de Assassins Creed, con dos nuevas IPs. Quizás el curso que más lo necesitaba ante las dudas suscitadas por el excelente Watch_Dogs 2 y la mencionada ausencia de la franquicia multimillonaria. Aunque ya sabemos que la compañía suele poner bastante empeño de traer todos los años algo fresco, lo cierto es que llevábamos un tiempo en el que Ubi se había acostumbrado a vivir de las rentas que producen sus multimillonarias sagas de videojuegos.

Si algo hay que reconocer a Ubisoft es que, pese a mantenerse en esa tranquilidad que aporta vivir de las rentas (los Far Cry, Rainbow Six y las diferentes variaciones de la fórmula de Tom Clancy), sigue siendo una fábrica de ideas, y de fórmulas que aunque arriesgan poco, siempre funcionan. No por nada sus sandboxes ya forman casi un género propio, y las mecánicas de sus juegos ya son tan propias y tan numerosas que son fácilmente identificables, una seña de identidad.

Pero de vez en cuando, como decimos, Ubi echa el resto y saca lo mejor de la compañía. Sí, títulos que repiten fórmulas pero que funcionan y brillan con luz propia. The Division, Rainbow Six Siege, Steep y el más que reciente For Honor, parten de esa coyuntura: títulos para todo el mundo pero con una serie de elementos que los convierten en tremendamente adictivos y muy complicados de dominar al completo.

Sea como sea, la identidad propia de todos los títulos que produce la casa la otorga una serie de prerrogativas que acaban siendo referencias en sus respectivos géneros. Puede que no sobresalientes de forma individual, pero desde luego son, para muchos, el modelo a seguir en muchos de los géneros en los que, por derecho o mercado, Ubisoft es legión. Por ello, cada nueva IP de la compañía afronta la llegada al mercado con un halo de esperanza, de esos que fusiona el juego palomitero para-todos-los-públicos con algunas de las historias más interesantes que hemos visto en la nueva generación.

No es de extrañar, por tanto, que en un momento en el que el mercado del triple A está casi tomado por los cuatro costados por algunas de franquicias multijugador de shooters en primera persona, el hecho de que venga Ubisoft a aportar a ese multijugador la épica medieval, la tercera persona y el combate táctico sorprenda, para bien, a tantos. For Honor es uno de los títulos más esperados del primer trimestre del año y, desde luego, tiene mucho que decir sobre este nuevo género multijugador dentro del triple A que inaugura en esta generación de consolas.

