El Freedom of the Seas va a ser el primer crucero de Royal Caribbean en llegar al puerto de San Juan

El director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), José Izquierdo, anunció el día de hoy que el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean restablecerá sus operaciones de tránsito en Puerto Rico a partir del treinta de noviembre.

El Freedom of the Seas será el primer crucero de Royal Caribbean en llegar al puerto de San Juan para las paradas de tránsito programadas, con aproximadamente tres con setecientos ochenta y dos visitantes. Esto, luego de que el Adventure of the Seas resumiera sus operaciones de ‘homeport’ en Puerto Rico el pasado siete de octubre, como previamente informado.

El restablecimiento de las operaciones del Freedom va a ser posible luego de que los principales ejecutivos de la línea de cruceros visitaran la Isla a principios de este mes para reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y visitar tanto las instalaciones del puerto como los servicios de San Juan junto a Izquierdo.

Tras la visita de los directivos, la línea mostró su compromiso con Puerto Rico, al restituir las paradas de tránsito, y por tanto, apostaron al restablecimiento a capacidad de la actividad turística en San Juan próximamente.

“El hecho de que a un par de meses del impacto del huracán María ya se puedan reanudar las operaciones de tránsito de crucero en nuestra Isla prueba lo que es posible cuando trabajamos en colaboración con nuestros asociados de la industria privada para reconstruir a Puerto Rico. Conforme lo encomendado por el gobernante Ricardo Rosselló Nevares, continuaremos trabajando para proseguir apostando al turismo como vanguardia del resurgir económico en un corto plazo para la Isla. Le agradecemos enormemente a Royal Caribbean por confiar en el plan de restauración trazado por nuestro gobierno y liderado por el gobernador Rosselló Nevares”, expresó Izquierdo.

“Es alentador para Royal Caribbean ver el progreso loable que ha alcanzado el gobierno de Puerto Rico hacia la restauración del destino, y significa mucho para nosotros regresar a casa. Hemos sido parte de la comunidad del Caribe por casi 50 años, y para nosotros resulta prioritario continuar enfocados en apoyar a nuestros socios, quienes se sienten más como familia luego de tantos años”, mentó Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.

