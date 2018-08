Todo lo que necesitás saber para hacer cocktails en casa

Salir a tomar un buen cocktail a un bar tiene la aventura de un viaje. Descubrir algo nuevo, vivir una experiencia, probar algo diferente, conocer gente, entregarse a una atmosfera que te sorprenda.

Cuando los sabores y las sensaciones se transforman en memorias de placer, deseamos tenerlos siempre y en toda circunstancia cerca. Entonces le preguntás al barman de qué forma se hace ese trago que aprendio en un curso de bartender profesional o en un curso de barman, o bien le sacás la fotografía al menú para entonces googlearlo.

Listo, tenés la receta. ¿Y después qué?

La primera cosa que notás es que las medidas son precisas y que todos y cada uno de los elementos que despliega un barman sobre la barra en el momento de armar un cocktail no son de utilería. Se utilizan, todos.

Kit básico de coctelería

Estos son todos y cada uno de los elementos indispensables que vas a precisar para preparar un cocktail:

1. Hielo – El factor de vital relevancia

dos. Vaso de Composición (tragos refrescados – Martinis) con cuchase de treinta cm

tres. Coctelera (tragos batidos – Boston, de tres piezas, Yukawa, Paris)

cuatro. Colador Oruga o bien Plano

cinco. Cuchillo tomatero o bien con serrucho

seis. Cristaleria (tragos directos – la de la abuela, siempre y en toda circunstancia es linda)

siete. Pisos o bien Machacador (que no sea de madera)

ocho. Jigger (medidor)

nueve. Sacacorchos y Destapador

diez. Hielera

once. Limón (todo trago siempre y en todo momento lleva dos gotas)

Dónde conseguirlos:

Cristaleria Vitalia o bien en los bazares gastronómicos en las avenidas Jujuy y San Juan, CABA.

Herramientas: Alexi Matto – Barman Tools

Alcoholes para crear tu cocktail

Te preguntás por dónde comenzar… Alén de las herramientas precisamos líquidos, bebidas alcohólicas, destiladas y de baja graduación que son parte esencial de los tragos tradicionales de todos y cada uno de los tiempos.



Esta es la lista del súper con nuestras recomendaciones:

Gin (Buenos Aires o bien Heráclito de Macedonio)

Vodka (Smirnoff)

Ron (Havana o bien Appleton State)

Whiskey Bourbon (Jim Beam o bien WoodFord Reserve)

Whisky Escocés (Johnnie Walker)

Bitter & Vermouths

Campari o bien Aperol

Fernet (Branca)

Vermut Rosso (Lunfa o bien Cinzano)

Cynar

Bitter Angostura

Licores

Cointreau

Frangelico

Kahlua

Jagermiester

Amaretto

Baileys

Dónde conseguirlas: supermercados, vinaterías o bien deli markets.

Y la receta dice: almíbar de cedrón. ¡A cocinar se ha dicho!

Muchos tragos llevan una parte dulce que en la nueva coctelería de autor se representa normalmente con un almíbar aromatizado a base de yerbas naturales.

Hacer un cocktail no solo consiste en entremezclar “partes de”. Hay un trabajo anterior de planificación y preparación de cada etapa y también ingrediente. Y si, si te antojaste a percibir a tus amigos en casa con cocktails es prácticamente como aguardarlos con una cena. Hay que cocinar: adquirir ingredientes, buscar buena materia prima, escoger los vasos o bien copas donde se servirán, hacer la mise en place y batir la coctelera (jamás puede faltar por el hecho de que es una parte de la magia).

Recetas de almíbar

Crear un almíbar no es labor bastante difícil, desde los primeros tiempos de la coctelería se usaban edulcorantes para tapar defectos en los alcoholes, los tragos sabían dulces como las bebidas con las que se preparaban. Conforme pasó el tiempo y en nuestros días, los cócteles se toman más secos y menos dulces.

Podemos emplear licores, jugos edulcorados o bien almíbares básicos o bien más elaborados. El almíbar siempre y en todo momento va a ser la medida de dulzor de tu trago, de ahí que con ciertas gotas y en dependencia de la cantidad de azúcar con que lo prepares va a ser la intensidad que va a llevar el vaso.

Puedes emplear azúcar común, mascabo, miel o bien miel de caña. Agregarle: cascarilla de cítricos (sin la parte blanca), condimentas, yerbas, tes, granos de café en la preparación o bien después de que lo hiciste.

Básico: partes iguales de agua y azúcar. En el momento en que el agua está cerca de los noventa grados le agregás el edulcorante hasta el momento en que se disuelva. Cuanto más lo dejás hervir, más espeso y dulce se va a poner.

Cítrico: En el momento en que tengas el almíbar en caliente le agregás cascarilla de lima, limón o bien naranja (sin la parte blanca de exactamente la misma por el hecho de que produce gustos amargos).

Especiado: como el titulo merece. Podemos emplear un té de cedrón en lugar de agua y en caliente le añadimos el edulcorante, entonces lo dejamos hervir un rato. De esa forma vamos a estar produciendo un almíbar basándonos en té. Si empleamos como base un chai va a quedar todavía más apartado.

Dato importante: los almíbares básicos duran una semana, con agregados (cascarillas de fruta) no más de 3 días y los que llevan condimentas (pimienta, enebro, etc) o bien tés (negro, cedros, chai) van a ir acentuando su sabor con el correr de los días (no aconsejo utilizarlos después de 3 días).

Géneros de copas y vasos conforme el cocktail

Copa V o bien Martini (para tragos batidos o bien refrescados, generalmente más alcohólicos, como Manhattan o bien Cosmopolitan)

Highball o bien Trago Largo (tragos directos, sea Breeze, Mojito, Fernet con cola, más bebibles acompañados de bebida sin alcohol)

Old Fashion o bien vaso de whisky (tragos directos o bien armados en el vaso, como Caipirinha/oska, Old Fashion, Negroni)

Copa Celebración (tragos licuefactados o bien batidos, como Daiquiri o bien Margarita)

Si llegaste hasta aquí es por el hecho de que verdaderamente te agrada la coctelería. ¿Te animás a hacer tus primeros cocktails?

¡Compartí tu experiencia en los comentarios!