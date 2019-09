Nueva carne de canguro procedente de cultivo celular

Vow Food es una compañía australiana que ha desarrollado una nueva carne de canguro procedente del cultivo celular, ya sabéis, se realiza desde células madre extraídas de un canguro. La verdad es que ya no es una cosa que nos sorprenda, en tanto que cada vez se suben más empresas al carro de la producción de carne y pescado a base de células, que ven esta tecnología como una apuesta de futuro que conseguirá instituirse por todos las ventajas y ventajas que ofrece para la salud y para el medio ambiente.

En los 2 últimos años hemos conocido periódicamente novedades sobre la carne o bien pescado a base de células, asimismo llamada carne de laboratorio, in vitro, de cultivo, limpia y sustentable, etcétera Mas, singularmente a lo largo del último año, ha adquirido gran relevancia, sobre todo al saber que grandes compañías cárnicas han comenzado a efectuar esenciales inversiones en estos productos alimentarios alternativos. Da la sensación de que saben que se marcha a generar un esencial cambio en el mercado del futuro y desean asegurar su continuidad, invirtiendo y mudando el modelo de negocio cuando sea el instante (lanzamiento al mercado de la carne a base de células) y de forma gradual.

En un caso así, la compañía y mayorista de gastronomia e indumentaria gastronomica que desea generar carne de canguro a base de células para consumo nacional y para la exportación, cuenta con el respaldo del Gobierno Australiano, que ha decidido subvencionar a la compañía con veinticinco dólares estadounidenses australianos para asistirle en sus trabajos de investigación. En otros países las compañías que trabajan en este segmento han recibido apoyo económico del ámbito privado, mas no de sus pertinentes gobiernos. Stuart Ayres, Gobernante de Nueva Gales del Sur, estima que es una ocasión para arrancar una nueva industria de proyección internacional que favorecerá a Australia.

Los creadores de Vow Food, Tim Noakesmith y George Peppou, explican que hay una creciente demanda de carne a nivel del mundo debido al incremento poblacional, de manera especial, en los países en desarrollo donde las clases medias medran provocando un incremento del hambre por las proteínas provenientes de la carne. Por esta razón, consideran esencial centrarse en estos segmentos poblacionales mostrándoles todos las ventajas y ventajas que ofrece la carne a base de células, por poner un ejemplo, que solo genera una fracción de la huella medioambiental que genera la ganadería tradicional, en términos del empleo de la tierra y el agua, además de esto no es preciso sacrificar animales. Esencialmente el alegato es exactamente el mismo que el de otras compañías que se dedican a la investigación para la producción de “carne de laboratorio”, mas en un caso así hablando de la carne de canguro.

La compañía comenta que está formando un equipo de estudiosos, diseñadores y tecnólogos que tienen el cometido de satisfacer la demanda mundial de proteínas en el futuro de una manera sustentable, sin ser competencia para la ganadería tradicional. Da la sensación de que no desee tener inconvenientes con este campo, procurando enseñar que son diferentes y no son competencia. A propósito, vale la pena rememorar que en el año dos mil quince, Mark Blog post, autor de la primera hamburguesa elaborada con carne cultivada en un laboratorio, visitó Australia y en una entrevista efectuada por la Australian Broadcasting Corporation comentó que la carne a base de células podría provocar el fin de la ganadería tradicional tal como la conocemos, algo que no sentó nada bien al ámbito ganadero.

Los responsables de Vow Food han dado a conocer sus ambiciosos planes de negocio argumentando que no existen muchas opciones alternativas veganas a la carne tradicional, hablando de la llamada carne vegetal y de la carne proveniente de cultivo celular, mas la verdad es que se trabaja en ‘carnes de laboratorio’ de pollo, de cerdo, de vacuno… que darán un extenso abanico de opciones a los usuarios. La carne de canguro de cultivo se sumará a la oferta y este creciente nicho. La compañía tiene planes de edificar un enorme centro de producción en el oeste de Sidney, a fin de generar toneladas de carne de canguro a base de células para cubrir el mercado nacional y también internacional.

En paralelo, Vow está edificando una biblioteca celular con muestras que servirán para desarrollar nuevas experiencias alimenticias, resaltando que esta biblioteca dejará descubrir y clasificar nuevos sabores, texturas y otros perfiles nutricionales que se van a poder conjuntar para crear nuevos y sorprendentes productos alimentarios. Actualmente, la compañía ya ha empezado una serie de colaboraciones con chefs australianos para crear platos con la carne de canguro cultivada, por otra parte, trabaja con los reguladores alimenticios a fin de poder presentar el primer producto premium para finales del próximo año.

Mediante la página oficial de la compañía, podréis conocer más detalles sobre su filosofía de trabajo, de qué manera desarrollan sus nuevos productos, etcétera Vamos a ver si la carne de canguro de cultivo puede competir en un mismo nivel con el resto de carnes, probablemente se hallen con exactamente los mismos inconvenientes que con la carne conseguida de forma tradicional.