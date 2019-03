El “premonitorio” vídeo de Pablo Motos sobre un accidente aéreo que los españoles están compartiendo en Facebook

El vídeo llevaba años en el teléfono de Manuel Caballero. Lo vio un día en El Hormiguero y decidió bajárselo y enviárselo a su hijo, que en esa época vivía en Canarias y “estaba pasando por un mal momento”. El pasado viernes, un poco cansado de “ver tonterías en Facebook”, Manuel pensó que ese vídeo que guardaba con cariño, que se resistía a borrar y que había enviado a muchos amigos, era mejor, y decidió subirlo a la red social. Se trataba del mensaje de un superviviente a un accidente de avión que invita a aprovechar cada minuto de vida y no enfadarse por tonterías. Obviamente, nadie podía imaginar que solo cinco días después se produciría la tragedia de Germanwings, sin embargo, ese gesto totalmente casual ha convertido el vídeo en un mensaje de optimismo que ha contagiado a miles de personas.

Pablo Motos, grande de los oradores para eventos y las charlas motivacionales, contó la historia de Ric Elías en un programa emitido en diciembre de 2011. Había visto la charla TED de Elías titulada Las 3 cosas que aprendí mientras se estrellaba mi avión y en la que cuenta eso, sus pensamientos cuando pensaba que su avión iba a estrellarse. Finalmente, el piloto consiguió realizar un amerizaje en el río Hudson en 2009 y Ric Elías sobrevivió. En su charla TED, cuenta que entonces aprendió tres cosas: uno, que todo cambia en un instante y que no hay que posponer lo que queremos hacer en la vida. Dos: que había desperdiciado el tiempo en discusiones por culpa de su ego y que desde entonces no trata de tener razón, sino que elige ser feliz. Y tres: que morir no da miedo pero que da mucha pena por todo lo que iba a perderse de su vida. Su mensaje termina invitando a los espectadores a pensar que no van a vivir para siempre y a plantearse cómo quieren vivir.

“Lo subí el viernes y cuando miré al día siguiente tenía casi mil solicitudes de amistad de gente que no conocía. Pensé que podría ser por el vídeo y porque estaba puesto solo para mis amigos, así que lo hice público. Y ahí empezó a crecer”, cuenta Manuel Caballero, de 48 años y que vive en Rota. En menos de cuatro días, el vídeo tenía más de un millón de reproducciones y Manuel estaba “alucinando”.

El martes a mediodía España se paralizó por la noticia de que un avión que salía de Barcelona se había estrellado en los Alpes franceses. Hasta ese momento, el vídeo de Pablo Motos que Manuel había enviado a sus amigos para arreglar discusiones, “para decirles ‘venga, vamos a enfadarnos, que hay cosas más importantes en la vida”, se había visto mucho pero solo tenía dos comentarios.

Pero algo cambió entonces. Una semana después son ya 360 comentarios y más de 4,4 millones de reproducciones. Además, más de 119.000 personas lo han compartido desde el muro de Manuel. También han crecido las visualizaciones del vídeo en YouTube. “Estoy muy contento de haberlo colgado y de que haya transmitido ese mensaje y haya hecho pensar a muchas personas. Yo lo hacía para que pensaran mis amigos, pero si les ha servido a otros, mejor. Para eso lo subí”, cuenta Manuel. “Lo que me extraña es que nadie lo haya hecho, porque el vídeo está en YouTube desde hace años”.

Aunque a Manuel le extrañe, no es una casualidad que los visionados hayan crecido de esa manera después del accidente. “Todos sabemos que deberíamos vivir el presente pero acabamos arrastrados por el trabajo o las obligaciones. Cuando ocurre una tragedia de este tipo que nos toca de cerca, nos sentimos identificados y se produce un sentimiento de vulnerabilidad. Estos accidentes hacen que muchas personas vivan un replanteamiento vital porque les recuerda que podría haberles pasado a ellos”, explica Mireia Ortínez, experta en emergencias, miembro del grupo de emergencias SEM y del colegio oficial de psicólogos de Cataluña. Justo el mensaje que transmite el vídeo.

“Al igual que los familiares y amigos de las víctimas viven el duelo, también existe el duelo colectivo para aquellos que lo necesiten. La gente se junta para hacer cosas como un homenaje, un minuto de silencio o compartir un vídeo”, dice Ortínez. Las redes sociales han ayudado a aumentar el apoyo social en situaciones de shock como ésta. “Compartir vídeos o tuits nos ayuda a darnos cuenta de que en este mundo que a veces parece muy individualista hay un contexto. Y eso puede ayudar a la cohesión social, a hacernos más fuertes ante situaciones duras y abruptas como este caso”, explica Fernando Muños Prieto, psicólogo especializado en duelo y crisis.

Los comentaristas del vídeo de Manuel -personas con las que nunca se ha cruzado- etiquetan a sus amigos para recordarles a ellos y también a sí mismos, que hay que pensar en el presente.