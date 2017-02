Prueba FIAT Mobi: Uno para todos

Cuando el FIAT Mobi fue presentado en Argentina, el máximo ejecutivo de la empresa lo catalogó sin rodeos como “el 600 de nuestra era”. Queda claro que igualar el éxito de la querida bolita puede convertirse en uno de los logros más importantes de la marca en los últimos tiempos. Pero, ¿Tiene con qué?

El Mobi es el quinto modelo de FIAT en el segmento compacto, completando la oferta con los Palio FIRE, Palio, 500 y Punto. Aunque se sigue produciendo en Brasil, el Uno sale de la oferta en Argentina y le deja al Mobi su lugar como entrada de gama a la marca.

Los niveles de equipamiento del nuevo FIAT Mobi son 3: Easy, Easy Pack Top y Way, el último con 15 mm extra de despeje y estilo aventurero. Nosotros probamos por ciudad, ruta y autopista a la versión Easy Pack Top, para contarte lo que nos pareció.

Diseño

El diseño del Mobi es cuanto menos polémico. En lo personal, me parece poco armonioso integrar líneas tan robustas en un city car, con prominencias en la trompa que sobresalen de las líneas generales del vehículo y lo hacen parecer una especie de mini SUV. Pero si lo pensamos en su contexto, Renault vá por un camino muy similar con el Kwid, que será su rival más directo en el futuro. Asi que quizás lo que hoy sea extraño, mañana se convierta en norma y haga menos ruido.

La parte trasera del Mobi es uno de sus perfiles más agraciados, con un vistoso portón trasero vidriado que le queda realmente muy bien.

Lo cierto es que más allá de las apreciaciones personales, con el Mobi me llevé una sorpresa: de todos los vehículos que probé hasta ahora, éste fue el auto con el que más gente se detuvo para preguntarme sus características, tratar de mirarlo por dentro y terminar destacando su diseño con una sonrisa. Todavía me pregunto si lo que atrae es su aspecto o el hecho de que es uno de los 0Km más accesibles del mercado.

También puede ser que llame la atención por ser pequeño: El FIAT Mobi cuenta con 3.570 mm de largo por 1.660 mm de ancho y 2.305 mm de distancia entre ejes, todas medidas inferiores a las del ahora retirado Uno. Por otro lado, cuenta con 1.500 mm de altura y tiene un peso por debajo de los 900 Kg.

Mecánica y Seguridad

El Mobi llega a nuestro mercado con un motor 4 cilindros 8 válvulas de apenas 1.0 litro, pero que le alcanza para llevar 70 CV (a 6.000 rpm) y 96 Nm (a 4.200 rpm) a las ruedas delanteras mediante una caja manual de 5ta. Esta caja demanda un constante paso de cambios en ciudad para aprovechar el torque que nos entrega este vehículo, que de esta forma nos ofrece un comportamiento muy ágil en el ámbito urbano. Si bien este impulsor es nuevo en Argentina, en Brasil lleva varios años en el ruedo con tecnología Flex (nafta/etanol).

En materia de seguridad el Mobi cumple con los airbags frontales y frenos ABS obligatorios, con la buena noticia de sumar también anclajes ISOFIX en las plazas posteriores y encendido de balizas automático ante una frenada de emergencia. Un punto en contra en este rubro es la ausencia de control de estabilidad, un ítem que a muchos vehículos de segmentos superiores también les falta, pero no por eso tenemos que dejar de mencionar ya que a nuestro entender, en un auto con estas proporciones es donde más se necesita.

Interior y Equipamiento

Puertas adentro prima la simplicidad, con molduras plásticas de encastres mejorables pero con un diseño agradable y sencillo que trae remembranzas del Uno y también del 500. La habitabilidad es buena, dos adultos pueden viajar cómodamente adelante, aunque si el acompañante supera los 1.80 m., el panel del aire acondicionado puede llegar a molestarle en la rodilla izquierda, mientras que el que se siente en la plaza trasera deberá ser de una estatura un poco más pequeña para estar cómodo.

En cuanto al equipamiento podemos decir que el Mobi ofrece varios detalles muy buenos para su segmento. Si bien no está lleno de tecnología moderna, la que tiene la enmarca con un buen diseño, tal como pasa en la pantalla de la consola central, que a primera vista puede parecer una pantalla táctil pero que al encenderse notamos que en realidad se trata de un clásico panel monocromático.

Algo destacable es que todos los FIAT Mobi ofrecen aire acondicionado, cuadro de instrumentos con un display inclustado de 3.5” (el cual incluye computadora de a bordo), sistema de audio con entradas Aux y USB y, particularmente en la versión que estamos manejando, (Easy Pack Top) también tenemos conectividad Bluethooth para nuestro celular.

Un ítem muy particular, interesante y útil para estacionar es el espejo retrovisor del acompañante, que al momento de poner reversa se inclina hacia abajo para que podamos ver el cordón. FIAT ofrece la posibilidad de personalizar el Mobi con 20 accesorios Mopar, así que seguramente quienes estén dispuestos a sumar un poco de presupuesto podrán hacerse con algunos componentes para adaptarlo completamente a sus gustos y necesidades.

Comportamiento Dinámico

EL FIAT Mobi es un auto que está pensado para la ciudad y se nota. Tiene una posición de manejo que te obliga a estar elevado, con una buena visibilidad si consideramos la altura a la que estamos sentados, pero que se vuelve mala por los dos pilares “A” que son muy gruesos. En curvas a velocidad media hay que inclinarse hacia adelante para poder ver; esto no es algo que nos afecte demasiado en la ciudad, pero en un camino de montaña puede resultar una molestia.

La dirección de asistencia hidráulica al principio puede parecer tosca e imprecisa, pero con el tiempo termina siendo bastante cómoda. Es fácil mover el volante para maniobrar, aunque el radio de giro no cumplió del todo con las expectativas, desaprovechando las pequeñas dimensiones del vehículo al hacernos trabajar un poco de más en los estacionamientos.

La suspensión juega un papel determinante en el comportamiento dinámico del Mobi. En ciudad nos permite pasar a través de badenes, lomas y baches sin ningún problema, como si se tratara de un SUV, ya que el auto tiene una suspensión blanda, confortable y especialmente configurada para nuestros caminos en mal estado. El motor responde correctamente, la caja de 5 relaciones demanda un uso continuo si queremos aprovechar al máximo la reacción de los 70 CV del motor de 1 litro. No se trata de un auto que deslumbre desde su ficha técnica, pero su bajo peso hace que dinámicamente se desenvuelva bastante bien. En ciudad obtuvimos un consumo de 7.3L/100 Km en circunstancias ideales y de unos 9L/100 Km con el tránsito muy trabado.

Al salir a la ruta notamos que el precio que tenemos que pagar por ese confort y buen andar es que el vehículo se incline mucho en las curvas, ya que su configuración de suspensión y su altura provocan un marcado rolido. Buena parte de esta sensación de inclinación se debe -además de la suspensión- al hecho de que los ocupantes están en una posición alta. Para graficar: no es lo mismo romper olas sentados en la cubierta del barco que subidos al mástil.

El Mobi viaja a 120 Km/h con el tacómetro en las 4.000 revoluciones, con un consumo promedio de 6.8L/100 Km. Este valor baja drásticamente si viajamos a 100 Km/h, donde pudimos llegar apenas a los 5.5L/100 Km. Mas allá de sus revoluciones, el motor está bien insonorizado, haciendo que el principal ruido en ruta sea aerodinámico, proveniente desde el parabrisas y los espejos.

Conclusiones

El FIAT Mobi llega como un auto ideal para el ámbito en el que fue creado, la ciudad. Es un vehículo corto, con un motor chico que consume poco y que a la vez nos permite movernos con agilidad por el tránsito urbano. Tiene sus puntos flacos cuando salimos a la ruta, algo inherente a la proporción de sus dimensiones, ya que no se puede esperar maravillas en un auto con poca distancia entre ejes y gran altura. Sin embargo, es un vehículo que te permite realizar un viaje con comodidad y disfrutar de una propuesta de equipamiento muy buena para su segmento.

Con un diseño llamativo (más allá de cómo se lo juzgue) y precios que lo ubican como un producto tentador para cualquiera que fantasee con su primer 0Km, podemos decir que el FIAT Mobi ya logró su primer objetivo: llamar la atención. Queda ver si el mercado argentino adopta esta propuesta y si con el paso del tiempo su fiabilidad no defrauda.

Si hace todo bien, el Mobi seguramente podrá convertirse, tal como el 600 o el Uno, en el primer auto de varias personas.

