Cómo puede ayudarte el deporte a ser mejor cantante

Mantenerse en buen estado físico es una necesidad para un cantante profesional, aun mas que hacer un curso de produccion musical o tomar clases de canto buenos aires. Aunque puede ser complicado sacar el tiempo y la energía necesarios para ensayar técnica vocal y además hacer deporte, tu cuerpo es tu instrumento y una adecuada actividad física te ayuda a mejorar el canto mediante el aumento de la fuerza y la resistencia cardiovascular.

Hacer deporte es una actividad saludable para cualquier persona, dado que rebaja el estrés, aumenta el riego sanguíneo y la sensación de felicidad, estimula endorfinas y fortalece el tono muscular general, por lo que la práctica habitual de deporte puede ayudarte a cantar más alto, más claro, con menos tensión y más energía, además de evitar fatigarte mientras actúas.

Es importante elegir el tipo de ejercicio adecuado que te haga sentir relajado/a, vigorizado/a, y que despeje tu mente para afrontar con una buena actitud tus retos diarios, entre ellos tus clases de canto. Pero, ¿qué tipo de ejercicio es el adecuado para ayudarte a cantar mejor?

Nadar para mejorar la capacidad cardiovascular

La natación de resistencia, ya sea en piscina, en un lago o en el mar, fortalece el diafragma, ensancha la espalda, aumenta la capacidad de respiración y pone en forma corazón y pulmones. Antes de una actuación, una vigorosa sesión de natación de unos 30 minutos asienta tus nervios, bombea aire hacia tus pulmones y aumenta el nivel de endorfinas en tu organismo, motivos que convierten a la natación en el mejor deporte para un cantante. Después de nadar, 30 minutos de calentamiento vocal y ¡listo/a para triunfar sobre el escenario!

Artes marciales, yoga o pilates para mejorar tu enfoque y cantar mejor

La postura, la alineación, el control de la respiración y la confianza son razones poderosas para practicar artes marciales, yoga y/o pilates. Estos últimos te ayudan a desarrollar fuerza, equilibrio, coordinación en la respiración, claridad mental, concentración, y son buenas opciones para practicar la relajación. El Tai Chi, por ejemplo, te enseña a enfocar tu energía y conectarte con tu respiración. Estos deportes te ayudan, además, a disminuir la ansiedad y el pánico escénico antes de una actuación. Karate, Taekwondo y Aikido también son deportes adecuados, ¡pero deberás obtener permiso de tu instructor para evitar los gritos!

Deportes de equipo o en solitario, pero no cualquier deporte

Montar en bicicleta, correr de forma moderada, caminar, patinar o jugar a baloncesto, son deportes que no solo no interfieren en tus clases de canto, sino que las complementan cuando tu objetivo es conseguir una buena gama de registros y una voz melódica.

No obstante, es recomendable evitar el entrenamiento con pesas, puesto que la práctica de este deporte hace que puedas desarrollar una postura incorrecta, espalda redondeada, inclinación del cuello hacia delante, hombros tensos y costillas rígidas. El resultado será un rango limitado, disminución de la capacidad pulmonar y disminución de la resonancia.

De igual manera, te desaconsejamos practicar el aeróbic de alto impacto y running de competición debido a la deshidratación, la ronquera, la disminución del tejido muscular y el bajo peso corporal que consigues con estos deportes. Una o dos maratones durante tu vida pueden ser un reto divertido, pero estos deportes son incompatibles con tu carrera de cantante.

Y a la hora de la verdad… ¿cómo cantar mejor gracias al deporte?

Elige una actividad con la que disfrutes, que se adapte a tu estilo de vida, y decídete a integrarla en tu rutina diaria. ¡No te saltes tu sesión de ejercicios aunque tu gimnasio esté cerrado! Rota entre diferentes actividades para hacerlo más interesante y crea un hábito deportivo que puedas seguir practicando aunque tengas que viajar.

Y si todavía no te crees que un ejercicio vigoroso durante 30 minutos en los días de ensayo puede ayudarte a ser mejor cantante, te retamos a venir a la escuela en bicicleta y contarnos tu experiencia. 😀