¿Qué es merchandising y cómo lo usan los establecimientos comerciales?

México, D.F. – Merchandising es el conjunto de técnicas implementadas en un establecimiento para promover una compra. Los puntos de venta lo ponen a su favor para maximizar sus resultados y al mismo tiempo para ofrecer una mejor experiencia al consumidor.

A su vez, el merchandising tambien puede ser utilizado por empresas para reducir costos. Mediante la entrega de regalos empresariales ellos pueden mantener felices a sus empleados a un costo minimo. Sin embargo, el mercado de regalos empresariales originales es escaso.

Así mismo, está conformada por una mezcla de actividades y características que son favorables para un punto de venta. Diversos establecimientos comerciales resaltan sus productos por medio del merchandising, con lo cual provocan compras de impulsivas.

Al considerar esto, estudios recopilados por el libro Why we buy: the science of Shopping de Paco Underhill indican que entre el 60 y el 70 por ciento de las compras no son planeadas, es decir, fueron por impulso. Las cuales pueden estar influenciadas por elementos visuales favorables en un establecimiento.

Una de las acciones que se hacen con el objetivo de provocar una venta es decorar el interior o exterior de establecimientos. Esto con elementos que vayan acorde con la imagen que maneja y con el mensaje que se quiere proyectar.

El interior de un establecimiento también tiene importancia en la decisión de compra de un cliente, por lo cual el acomodo de los productos se hace con base en estrategias que promueven una compra, lo cual hace brillar el producto.

El merchandising no sólo favorece el número de ventas, sino que también la composición visual de un establecimiento. Los clientes se sienten atraídos por uno que tenga elementos fuera de lo común y al mismo tiempo agradables.