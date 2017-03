Quemadores de grasa: Todo lo que debes saber sobre este método

La llegada del calor y la época estival son los principales factores que hacen que las personas se motiven para bajar de peso. Y aunque esto es beneficioso para la salud, muchas veces la ansiedad por hacerlo de forma rápida hace que las dietas y el ejercicio no sean suficientes para conseguir los resultados que se buscan. Por lo mismo, durante el último tiempo los quemadores de grasa se han vuelto populares, al convertirse en una opción para complementar este trabajo, ya que se venden sin receta en las farmacias y porque tienen precios que las personas pueden pagar.

Para conocer un poco más sobre estos productos, conversamos con la doctora María José Fernández, nutrióloga de Vidaintegra, quien nos explicó los beneficios y precauciones que se deben tomar al consumirlos.

¿Qué son los quemadores de grasa y cómo funcionan?

“Los quemadores de grasas, generalmente son productos confeccionados en base a sustancias como cafeína y pseudoefedrina, cuyo objetivo es que mediante el aumento del gasto energético corporal se facilite la eliminación las grasas acumuladas“.

¿Cómo y en qué momentos del día deben tomarse para que realmente sean efectivos?

“Deben ser consumidos antes de realizar actividad física, aunque en realidad en la medicina no se usan como principal recurso terapéutico para fomentar la baja de peso. Más bien se utilizan como un recurso secundario, de apoyo, siempre acompañadas de de indicaciones dietéticas y de ejercicio para cada paciente”.

¿Cuál es el tiempo límite que pueden consumirse?

“Eso es muy relativo, pues todo depende de cada paciente y de cada caso. Básicamente lo que se debe hacer es monitorear posibles efectos secundarios que estos productos puedan tener en la persona. De hecho, estos productos no deberían tener un acceso tan libre a la población -como lo tienen actualmente- y no deberían ser automedicados, porque a pesar de que muchos de ellos son de libre venta, algunos tienen efectos cardiovasculares que pueden provocar peligros para el paciente, como por ejemplo, taquicardias”.

¿Qué tipo de dieta debe llevarse para que los resultados sean más rápidos?

“Hay que tener en claro que una ‘pastillita mágica’ no logrará ningún resultado si no hay un buen plan de alimentación con una dieta que sea fraccionada y baja en carbohidratos para evitar la formación de lípidos. Esto por supuesto, debe ir acompañado del consumo de bastante líquido, por lo menos dos litros diarios, para que no sólo sea efectivo el consumo de estos quemadores, sino que también la dieta que se esté realizando. Finalmente no hay que olvidar que también hay que realizar actividad física de forma constante”.

Si alguien deja de tomar quemadores de grasa luego de haberlos consumido por un tiempo prolongado, ¿es probable que se dé el temido ‘efecto rebote’, es decir, que la persona pueda subir todo los kilos que bajó?

“Eventualmente, podría darse un cierto ‘efecto rebote’, pero todo va a depender de la dosis que se esté consumiendo. Si la persona ha basado su dieta en altas dosis de estos quemadores y se relaja y empieza a comer más, entonces puede pasar. En cambio, si se considera a los quemadores de grasa como un complemento -como pasa en los tratamientos médicos- sus resultados pueden ser mejores y con menos probabilidades de que haya un aumento de peso, si es que se dejan”.

¿En qué tipo de personas estos remedios pueden ser efectivos y en cuáles no?

“Los quemadores de grasa pueden tener un mayor efectividad en la gente que hace actividad física porque su misión es potenciar el efecto que tiene el ejercicio sobre el metabolismo, pero en realidad, no es lo más gravitante para perder peso. Hay mucho marketing y mucha propaganda en estos productos. De hecho, muchas veces pasa que personas consumen quemadores de grasas porque están rotulados como tales, pero en realidad no lo son; a veces se trata de productos que sólo aceleran el tránsito intestinal o que pueden tener antioxidantes, pero un verdadero quemador de grasa es un producto que de alguna manera acelera el metabolismo del organismo y eso produce aumento del gasto energético y mediante ese mecanismo, finalmente, se oxidan las grasa que están depositadas”.

¿Qué personas no deben tomar estos suplementos dietarios?

“Principalmente, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, problemas de arritmia, enfermedades renales, entre otros”.

¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden tener los quemadores de grasa y en qué casos pueden ser peligrosos?

“Principalmente, pueden generar efectos cardiovasculares que pueden desencadenar aumento de la presión arterial y arritmias, si es que son consumidos sin una indicación precisa”.

