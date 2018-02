Tazas personalizadas

Las tazas son siempre y en todo momento precisas en nuestro día tras día. Desde el momento en que nos levantamos cumplen un papel esencial en nuestra vida, y nos asisten a coger fuerzas para encarar el día que tenemos por delante. Una taza adaptada con una oración motivadora, es un artículo de regalo fantástico para iniciar el día fuertemente y ganas.

Una taza, es uno de los regalos originales que está muy de tendencia en los últimos meses. Es práctico, útil y además de esto siendo personalizable podemos estampar en él, el diseño más atinado y con el que sepamos que vamos a impresionar a esa persona tan singular. Para la temporada más fría del año, una taza de café caliente es uno de los mayores placeres para acompañar a una tarde de sofá y manta.

Una imagen jocosa, una oración, una foto o bien aun un nombre puede formar parte de un enorme regalo adaptado perfecto.

La elección de la taza que vamos a personalizar asimismo es otro de los puntos clave del regalo, podemos escoger entre una enorme pluralidad de modelos

Tazas sencillas: Son las tazas personalizables con mayor capacidad, entre trescientos y cuatrocientos ml. De color blanco, con forma alargada y asa. Son idóneas para incluir imágenes o bien textos grandes por su mayor tamaño.

.ie está compuesta por una pizarra, en la que cada mañana vamos a poder dejar una nota de buenos días a esa persona tan singular. Estas tazas son una gran idea para merchandising empresarial.

Taza take away con pizarra: No solo podemos obsequiar una taza adaptada, si no que podemos darle un toque más singular escogiendo una taza take away con pizarra. Precisa para personas con una vida atareada y llena de actividades, ayuda a preservar la bebida caliente para poder ¡llevarla siempre y en toda circunstancia contigo!

Tazas navideñas: En esta temporada del año, obsequiar una taza adaptada navideña es un enorme idea de personalización. Lograrás un regalo único y práctico para toda la familia, ya no hay disculpas para poder desayunar todos juntos cada mañana.

Estas son nuestras ideas de personalización de tazas, y ¿con como te quedas? Nos chifla personalizar nuestros objetos diarios, y iniciar el día con estas tazas es una gran idea.